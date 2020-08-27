Ангелина Монах подарила Степану Меньщикову дочь. Схватки у участницы проекта «Дом-2» начались в пять утра 26 августа, а спустя четыре часа женщина уже стала счастливой матерью девочки, весом в 3 140 граммов.



Стоит напомнить, что незадолго до родов врачи сказали Ангелине, что у малышки по УЗИ наблюдается недобор веса. Геля довольно сильно переживала, но получается, что результаты скрининга были ошибочными. Малышка появилась на свет совершенно здоровой с хорошим для неё весом.



До момента самих родов Монах скрывала от Степана пол ребёнка. Бывшая жена Меньщикова Евгения незадолго до рождения малышки заявила, что в паре родится сын. На это Ангелина ответила, что Женя не может знать пол ребёнка, поэтому её заявления – лишь догадки. Кстати, для Ангелины дочь стала третьей по счёту, а для Стёпы – второй, от брака с Евгенией Шамаевой у него родная дочь и неродной сын, которого он тоже очень любит как своего. У Ангелины Монах есть две взрослые дочери, а недавно уже родился внук.