Счетная палата предложила пересмотреть условия концессионных соглашений на строительство автомобильных дорог, которые государство для оптимизации бюджетных расходов и привлечения средств частных инвесторов в экономику. В ведомстве полагают, что заключенные ранее концессии в этой сфере себя не оправдали, передает ТАСС.

В качестве примера неэффективных концессий в Счетной палате привели соглашения по строительству платных трасс «Новый выход на МКАД» и М-11 «Нева» (участок 15-58 км).

«Заключение концессионных соглашений для строительства этих дорог не только не помогло оптимизировать бюджетные расходы, но и привело к дополнительным расходам бюджета в размере 5,6 млрд рублей. Эту сумму государство выплатило концессионерам в качестве компенсации за недополученный доход. Причина такой ситуации — длительная процедура изъятия и оформления земельных участков под строительство дорог», — говорится в отчете ведомства.

По мнению аудитора Валерия Богомолова, практика заключения концессий до решения земельных вопросов создает риск срыва сроков строительства и приводит к дополнительным расходам. Именно это произошло в ходе реализации проверенных соглашений.

Другим недостатком концессий в СП назвали порядок расчета предельного размера дохода, который может оставаться в распоряжении концессионера. Эта норма рассчитана на основе прогнозных значений трафиков, которые определил концедент (представитель государства в рамках соглашений) на этапе проведения конкурсов.

«Все, что больше указанной суммы, считается сверхдоходом, 50% которого нужно направить государству. При этом проверка показала, что прогнозные значения трафика были завышены, из-за чего сверхдоход получен не будет», — отметили в Счетной палате, уточнив, что фактический трафик оказался в среднем в 2,5 раза, а условия соглашений не позволяли пересмотреть прогнозные значения.

Помимо этого, в Счетной палате предложили изменить требования к транспортно-эксплуатационным характеристикам платных автомобильных дорог, поскольку сейчас эти требования не отличаются от требований к бесплатным дорогам, несмотря на разные скоростные режимы.

«Освещение на участке 15-58 км автодороги Москва — Санкт-Петербург устроено согласно установленным требованиям, то есть вблизи населенных пунктов и на транспортных развязках, а это только 30% его протяженности. При этом это платный участок дороги. Там разрешенные скорости более высокие, это влияет на безопасность движения», — говорится в отчете.

Наконец, в СП считают необходимым пересмотреть методику расчета тарифов на платных дорогах. Сейчас концессионер может ее устанавливать, основываясь на востребованности любого отдельного участка. Из-за этого стоимость проезда 1 километра дороги на разных участках может отличаться более чем в три раза.

В «Автодоре» объяснили недостатки концессионных соглашений их пилотным характером

Позднее в госкомпании «Автодор», представляющий интересы государства в проектах платных дорог, прокомментировали выводы Счетной палаты. В компании отметили, что концессии по платному обходу Одинцово и участку трассы М11, о которых говорится в отчете ведомства, были пилотными проектами.

«Выводы Счетной платы основаны на анализе первых концессионных соглашений «Новый выход на МКАД» и М11 на участке 15-58 километры. Эти соглашения являются пилотными проектами, заключавшимися на несформированном инфраструктурном рынке одними из первых федеральных дорожных концессий. Следует отметить, что весь риск трафика был в полном объеме принят на себя частными инвесторами. Таким образом государство было избавлено от предоставления т.н. гарантии минимального дохода, первоначально предусмотренной в этих проектах», — приводит сообщение госкомпании РИА «Новости».

Среди прочего в «Автодоре» отметили, что в более поздних концессиях негативный опыт был учтен, и сбор платы осуществляется в пользу Российской Федерации, а концессионер получает только заранее согласованную компенсацию привлеченных на строительство дороги заемных и собственных средств. При этом стоимость проезда также регулирует госкомпания.

«Мы готовы совместно с Министерством транспорта и Счетной палатой вести работу по изменению методики расчета платы за проезд. Также государственная компания полностью поддерживает необходимость повышения качества услуг и потребительских свойств и готова принять активное участие в разработке дополнительных требований к проектированию и строительству платных автомобильных дорог высших категорий», -заявил первый замглавы «Автодора» Сергей Перников, комментируя претензии СП в части тарифов и требований к характеристикам платных дорог.