Первый замглавы Службы безопасности Украины — руководитель Антитеррористического центра при СБ Руслан Баранецкий заявил, что с мужчиной, захватившим заложников в Луцке, «есть взаимопонимание».

«Идут переговоры. Он отвечает в коннекте с переговорщиками. Есть взаимопонимание. Двигаемся дальше. Надеюсь, что все разрешится нормально и спокойно», — заявил он на брифинге.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье «захват заложников», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков во вторник, состояние заложников в автобусе нормальное.