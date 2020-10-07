Тесты на коронавирус защитника «Спартака» Георгия Джикии и вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, вызванных под знамена сборной России на ближайшие матчи Лиги наций, показали сомнительные результаты.

Как сообщает пресс-служба сборной России, оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное.

Отмечается, что в настоящее время происходит перепроверка результатов их тестов, которая займет некоторое время.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.

Перед тренировкой – съемка командной фотографии 📸 pic.twitter.com/lKK9lNMRwp — Сборная России (@TeamRussia) October 6, 2020

Напомним, что сборная России 8 октября проведет товарищеский матч со Швецией, а затем команду Станислава Черчесова ждут две игры в Лиге наций — 11 октября с Турцией, а 14 октября — с Венгрией.

Тем временем защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, находясь в расположении сборной Польши. Об этом сообщил главный тренер поляков Ежи Бженчек на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Финляндии.

За минувшие сутки в России выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее. Больше всего новых пациентов в Москве (3229), Санкт-Петербурге (456) и Подмосковье (395). Умерли 202 человека, выздоровели 6699.