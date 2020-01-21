Российские компании столкнулись с масштабными фишинговыми атаками во второй половине 2019 года. Об этом во вторник, 21 января, в интервью «РИА Новости» сообщил зампредседателя Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы ожидали, что их число [фишинговых атак] увеличится, и к сожалению, этот тренд тоже полностью оправдался. В прошлом году активизировались несколько организованных преступных групп, работающих в этом направлении. Одна из них «сделала большой шаг вперед» в расширении своей преступной деятельности — это группировка RTM», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что эта группировка русскоязычная и действует, как правило, в России и Восточной Европе. По его данным, мошенники по 10-15 раз в месяц рассылают фишинговые письма по десяткам тысяч российских компаний. Как следствие, многие из этих фирм открывают письма и заражаются вирусом, а преступники получают доступ к бухгалтерским документам и выводят деньги на свои счета.

Зампред Сбербанка сказал, что у правоохранительных органов накопилось достаточно материалов о подобных преступлениях. «Мы уже передали им материалы об около 20 преступниках из данной группировки. Таких группировок существует еще не менее пяти, но эта самая наглая и масштабная», — заявил Кузнецов.

Он добавил, что фишинговые атаки — не новый вид преступления, однако, в прошлом году некоторые учреждения финансовой сферы и компании малого и среднего бизнеса значительного от этого пострадали.

Помимо прочего Кузнецов предостерег пользователей от отправки фотографий банковских карт в меессенджерах, поскольку этим могут воспользоваться мошенники.

6 ноября в «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе кражи данных из банков. Отмечается, что сотруднику банка или любой другой организации присылают «приглашение» на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. После этого злоумышленники получает доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.