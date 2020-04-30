Бонусы топ-менеджмента Сбербанка в этом году снизят в два раза. Об этом сообщил заместитель председателя правления финансовой организации Александр Морозов в ходе телефонной конференции в четверг, 30 апреля.

«Также совет директоров банка сегодня принял решение перевести свои зарплаты за апрель фонду по борьбе с коронавирусом», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в четверг пресс-служба Сбербанка сообщила, что организация направляет более 3 млрд рублей, в том числе за счет личных средств, собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией коронавируса, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности россиянам.

В частности, средства пойдут Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи, Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другим исследовательским организациям.

Также деньги направят на поддержку региональных организаций здравоохранения, на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также на строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию летом этого года инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения городе Тулун в Иркутской области.

Ранее, 28 апреля, финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский ходе конференц-колла с инвесторами рассказал, что топ-менеджмент компании отказался от премий и добровольно сократили свои зарплаты до конца 2020 года из-за влияния пандемии коронавируса на бизнес. Также было решено сократить неприоритетные маркетинговые расходы.

По данным на 30 апреля, в России выявлено 106 498 случаев коронавируса.

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