Специалисты Сбербанка изучили активность мошенников в новогодние праздники и пришли к выводу, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».

В прошлом году во время праздничных выходных банк смог предотвратить похищение денежных средств на сумму более 280 млн рублей у своих клиентов.

«Разница в активности мошенников между рабочими неделями и новогодними праздниками значительна. При этом, как правило, в первые дни праздников активности практически нет, но к концу каникул мошенники постепенно входят в «рабочий режим», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка в понедельник, 6 января.

Снижение активности не должно повлиять на бдительность, подчеркивают в Сбербанке. Чтобы защитить себя от злоумышленников, необходимо знать несколько правил. Так, никому, включая сотрудников банка, нельзя говорить CVC/CVV-коды банковских карт, коды из СМС, логин и пароль от интернет-банка.

«Необходимо помнить: человек, который запрашивает эту и любую другую конфиденциальную информацию, касающуюся вас как клиента банка, — мошенник, кем бы он ни представился. В такой ситуации нужно прекратить разговор и позвонить в банк (в случае Сбербанка — по номеру 900)», — сказали в Сбербанке.

3 января страховщики рассказали о популярных в 2019 году схемах мошенничества. Так, самой популярной сферой, по мнению экспертов, стало автострахование.