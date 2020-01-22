Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов 22 января в ходе общения с журналистами в Давосе рассказал о негативном влиянии одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.

«В декабре 2014 года появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.

Кузнецов добавил, что банк вынужден был круглосуточно отвечать на вопросы, связанные с управлением наличными деньгами, с их транспортировкой.

«Только благодаря этому мы не без труда смогли избежать массовой паники в нашей стране. Тогда ряд банков были вынуждены приостановить свою работу», — подчеркнул он.

Днем ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, каким образом можно защититься от интернет-мошенничества с банковскими картами. По его мнению, это можно сделать, лишь заведя отдельную карту для осуществления всех небезопасных операций.

Также, по словам Власова, необходимо хорошо подумать, прежде чем отправлять кому-либо фотографии карты или все данные о ней через ничем не защищенные мессенджеры типа WhatsApp. При этом надеяться на то, что отправленная фотография после удаления из чата будет стерта везде, — это «верх наивности».