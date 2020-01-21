Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «РИА Новости», опубликованном 21 января.

Такое обращение граждан с картами Кузнецов назвал «беспечным» по отношению к собственным персональным данным и сравнил с выбрасыванием кошелька с зарплатой в урну.

Несмотря на отсутствие пин-кодов и CVC-кодов, знание номера карты позволяет мошенникам «разговорить» своих жертв, используя методы социальной инженерии, подчеркнул Кузнецов.

«Как правило, мошенники имеют минимальный набор данных о предполагаемых клиентах — для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефон жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор. И это большая проблема», — рассказал он.

О телефонном мошенничестве ранее рассказали в Роскачестве. Так, злоумышленники звонят держателю карту, представляются сотрудниками службы безопасности банка и предлагают приехать к банкомату, чтобы «повысить безопасность», «сменить пароль» или под другими предлогами. В результате преступники через банкомат удаленно привязывают банковскую карту к своему телефонному номеру и выводят деньги. О других способах мошенничества через банкоматы Роскачество предупредило в январе.

В Федеральной антимонопольной службe (ФАС) в качестве меры по борьбе с телефонным мошенничеством предложили разработать технологию цифрового отпечатка звонка.