Число новых случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии впервые превысило 4,5 тысячи за сутки, сообщает министерство здравоохранения королевства.

По данным министерства, за последние сутки в королевстве были выявлены 4507 новых зараженных, что является суточным рекордом. Накануне этот показатель составлял 4233.

Всего в Саудовской Аравии зафиксированы 132 048 случаев заражения COVID-19, выздоровели 87 890 человек, скончались 1011.

Саудовская Аравия по-прежнему находится на первом месте среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом. В конце мая власти Саудовской Аравии объявили о смягчении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, в том числе сократили комендантский час по всей стране, открылись магазины и торговые центры, возобновились пятничные намазы в мечетях по всему королевству, за исключением Мекки. Однако после того, как число заболевших снова начало расти, саудовские власти решили ввести с 6 июня комендантский час с 6.00 до 15.00 во втором по величине городе королевства Джидде сроком на две недели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.