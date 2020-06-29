Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано в Саудовской Аравии, оно приблизилось к четырем тысячам, сообщил в понедельник минздрав Саудовской Аравии в Twitter.

«Число выявленных за сутки случаев коронавируса составило 3943, после чего общее число случаев заболевания выросло до 186 436. Количество летальных исходов с начала пандемии составило 1599. За сутки 2363 выздоровели, общее число выздоровевших за это время превысило 128 тысяч», — говорится в сообщении минздрава.

Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место в арабском мире по числу заболевших коронавирусом. Если в остальных странах Персидского залива, включая соседний Катар, который следовал за королевством по приросту инфицированных, за последнюю неделю этот показатель стал заметно ниже, то в Саудовской Аравии эпидемия по-прежнему нарастает.

Ранее власти Саудовской Аравии объявили, что из-за ситуации с коронавирусом в хадже — ежегодном паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине — в этом году не примут участие мусульмане из-за рубежа, совершить паломничество смогут только мусульмане, которые находятся на территории королевства, их число не превысит десять тысяч человек.