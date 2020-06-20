Власти Саудовской Аравии объявили об отмене с воскресенья комендантского часа, введенного ранее из-за пандемии коронавируса.

«С 6.00 воскресенья (совпадает с мск) отменяется запрет на передвижения во всех городах королевства», — сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МВД Саудовской Аравии.

Также разрешается возобновить работу всех ранее закрытых коммерческих объектов с условием соблюдения мер предосторожности, таких как ношение масок и соблюдение дистанции. Также запрещены собрания более 50 человек.

При этом границы страны продолжают оставаться закрытыми, международное авиасообщение также приостановлено.

Минздрав королевства сообщил о регистрации 3941 нового случая коронавируса, всего в стране более 154 тысяч случаев. Скончались от заболевания 1230 человек.

Несмотря на непрерывное увеличение числа заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии, министр туризма королевства Ахмед аль-Хатыб сообщил ранее телеканалу «Аль-Арабия», что власти готовы возобновить внутренний туризм в королевстве с конца месяца Шавваль мусульманского календаря (21 июня — ред.), если получат на это разрешение министерства здравоохранения, поскольку более 80% саудовцев выразили желание провести это лето у себя на родине в отличие от предыдущих годов, когда они летом, в основном, выезжали на отдых за границу.