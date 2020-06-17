Министерство здравоохранения Саудовской Аравии одобрило использование препарата дексаметазон для лечения пациентов с COVID-19, сообщило в среду Саудовское агентство новостей со ссылкой на заявление министерства.

Ранее ВОЗ назвала «научным прорывом» результаты клинических испытаний препарата дексаметазон. Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов. Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.

«К протоколу лечения добавляется дексаметазон. Лекарство будет использоваться для пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких и нуждаются в кислородной поддержке в госпиталях и отделениях интенсивной терапии. Министерство постоянно отслеживает публикации по результатам последних исследований по лечению в мире и обновляет протокол лечения, добавляя лекарственные средства, имевшие положительный эффект при лечении», — отмечается в заявлении саудовского минздрава.

Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом с более 141 тысячи случаев заболевания с начала пандемии, значительно обогнав находящийся на втором месте соседний Катар с 83 тысячами заболевших. Число выздоровевших, по данным на среду, в Саудовской Аравии составило 91 662 человека. От осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 1091 человек.