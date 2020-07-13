Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 235 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.

«Министерство здравоохранения сообщает о 2852 новых случаях заражения новым коронавирусом (COVID-19), 20 летальных исходах и 2704 случаях выздоровления», — говорится в заявлении министерства.

По данным минздрава, общее число случаев заражения COVID-19 в Саудовской Аравии достигло 235 111, вылечились 169 842 человека, скончались 2243.

Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом, хотя в последнюю неделю в королевстве наблюдается спад прироста новых заражений COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.