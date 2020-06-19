Саудовская Аравия продолжает бить рекорды по приросту заболевшими коронавирусом, за последние сутки в стране выявлено более 4,3 тысячи новых случаев заболевания, общее число инфицированных с начала пандемии превысило 150 тысяч, сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения королевства Мухаммед Абдель Али.

«За последние сутки коронавирус выявлен у более чем 4,3 тысячи человек, общее число заболевших с начала пандемии составило 150 292. Выздоровели более 95,7 тысячи человек, умерли 1 184. Распространение вируса связано с нежеланием носить маски и соблюдать дистанцию», — отметил Абдель Али. Его слова привел телеканал «Аль-Хадас».

Он предупредил, что возвращение к обычной жизни не означает прекращения пандемии, вирус продолжает распространяться, а лечения для него не найдено.

Несмотря на непрерывное увеличение числа заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии, министр туризма королевства Ахмед аль-Хатыб сообщил телеканалу «Аль-Арабия», что власти готовы возобновить внутренний туризм в королевстве с конца месяца Шавваль мусульманского календаря (21 июня — ред.), если получат на это разрешение министерства здравоохранения, поскольку более 80% саудовцев выразили желание провести это лето у себя на родине в отличие от предыдущих годов, когда они летом, в основном, выезжали на отдых за границу.