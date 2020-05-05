За сутки в Саратовской области выявили 78 новых случаев заболевания COVID-19, что стало рекордным приростом. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«На 9.00 (8.00 мск) 5 мая в регионе зарегистрировано еще 78 заболевших… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет — 12 человек; 15-17 лет — два; 20-29 лет — три, 30-39 лет — 17, 40-49 лет — 12, 50-59 лет — 14, 60 и старше — 18 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все заболевшие находятся под наблюдением медиков. Круг лиц, вступавших с ними в контакт, определен.

По данным оперштаба, 19 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, 10 — в Петровском, 9 — в Краснокутском, 7 — в Энгельсском, 5 — в Ершовском, 4 — в Озинском, по 3 — в Аткарском, Балаковском и Советском, по 2 — в Александро-Гайском, Саратовском, Балашовском и Пугачевском, по одному — в Балтайском, Духовницком, Татищевском, Ртищевском, Марксовском, Питерском и Красноармейском районах области.

«Среди заболевших 56 контактных, 13 человек с внебольничной пневмонией, пятеро прибывших из Москвы с признаками ОРВИ, четверо выявлены при обследовании ОРВИ. В Петровском районе рост дали контакты с заболевшим и в двух селах», — уточнили в оперштабе.

В в целом по области из 737 зараженных коронавирусной инфекцией из больниц выписаны уже 133 пациента, в том числе 27 за последние сутки.

В Саратовской области ограничена работа объектов торговли, введен обязательный масочный режим, а также самоизоляция для граждан. Разрешается покидать жилье только при обращении к врачу, для похода в ближайший магазин или аптеку, а также для прогулки с питомцем. В области введены спецпропуска для перемещения.

По данным на утро 5 мая в России подтверждено более 145 тыс. случаев инфицирования, выздоровели ― более 18 тыс. пациентов, скончались ― 1 356 человек.

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