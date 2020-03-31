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Власти Самарской области ввели пропускную систему из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Данная мера будет действовать в период режима самоизоляции. Гражданам, служащим в организациях, деятельность которых разрешена на время карантина, выдадут специальные пропуски. Эти документы дадут возможность работникам перемещаться по территории области.

Нововведение вступает в силу 2 апреля, чтобы у работодателей была возможность подготовиться. Форму пропуска правительство региона утвердит в ближайшее время.

В Саратовской области зафиксированы 4 случая заражения коронавирусом.

В связи с распространением COVID-2019 большинство регионов страны ввели режим всеобщей самоизоляции. Гражданам можно покидать дома только для обращения за медицинской помощью, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выноса мусора, выгула собаки. Эта неделя объявлена нерабочей.

На данный момент в стране зарегистрировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерли, 121 вылечились.

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