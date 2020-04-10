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Госпиталь для больных коронавирусной инфекцией в пятницу открыли в саратовской городской клинической больнице №2, сообщило министерство информации и печати области.

В Саратовской области с 19 марта по 10 апреля лабораторно подтверждены 35 случаев заражения коронавирусом, из них четыре человека уже вылечились, еще двое скончались, по данным областного минздрава, от тяжелых хронических заболеваний, не связанных с COVID-19.

«В саратовской городской больнице №2 открыли госпиталь для больных с коронавирусом… Уже готовы к приему пациентов 100 койко-мест, первый пациент с пневмонией и подозрением на инфекцию поступит сегодня. Госпиталь может оказывать помощь больным как средней степени тяжести, так и в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

«Койки развернуты в корпусе инфекционного отделения. Оно полностью оснащено кислородными концентраторами, как того требуют указания Минздрава РФ. Есть реанимация и палаты интенсивной терапии», — добавили в министерстве.

Ведомство со ссылкой на слова министра здравоохранения области Натальи Мазиной отмечает, что территория распространения коронавируса в регионе увеличивается, что требует готовности к различным вариантам развития ситуации.

Рамблер

Ранее областной оперативный штаб сообщил, что случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в Саратове, Энгельсском, Балтайском, Саратовском, Аткарском, Ртищевском, Озинском, Ершовском, Татищевском и Новобурасском районах области.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области вводятся спецпропуска для перемещения граждан.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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