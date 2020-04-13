В Саратове в возрасте 90 лет умерла пациентка с диагностированным коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает Telegram-канал «СтопКоронавирус Саратовская область».

Женщина скончалась от осложнений, вызванных сердечно-сосудистой патологией. Положительный результат на COVID-19 был получен после ее смерти.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 12 апреля, в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 130 пациентов, выздоровел 1291 человек.

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