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Девяностолетняя женщина, скончавшаяся от сердечно-сосудистой патологии, стала третьим случаем смерти пациента с коронавирусом в Саратове, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В Саратовской области с 19 марта по 13 апреля лабораторно подтверждены 44 случая заражения коронавирусом, из них четыре человека уже вылечились, еще двое ранее скончались, по данным областного минздрава, от тяжелых хронических заболеваний, не связанных с COVID-19.

«Девяностолетняя женщина из Саратова… пациентка скончалась от сердечно-сосудистой патологии. Положительный результат на коронавирусную инфекцию был получен после ее смерти. Пациентка изначально была госпитализирована с подозрением на пневмонию, поэтому все необходимые меры санитарной безопасности в медучреждении были соблюдены», — цитирует заявление оперштаба областное министерство информации и печати.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области вводятся спецпропуска для перемещения граждан.

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