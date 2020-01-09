Полиция Саратова отыскала местную жительницу, которая повредила новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице города. Об этом сообщает «РИА новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу в четверг, 9 января.

Ранее в интернете появилось видео, на котором неизвестная повредила арт-объект. «Сотрудниками УМВД России по городу Саратову в ходе проверки установлена личность гражданки, ей оказалась 24-летняя жительница областного центра», — цитирует агентство сообщение полиции.

Подозреваемую доставили в отдел полиции и завели против нее административное дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганств».

«Собранный сотрудниками отдела полиции №6 в составе УМВД России по Саратову материал направлен в суд для принятия решения», — отмечается в сообщении.

Девушке грозит административный штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Нарушительница призналась в содеянном и пояснила, что видеозапись была сделана ночью 2 января на проспекте Кирова.

«Больше такого делать я не буду. Это было сделано ради веселья, не для порчи имущества городского. Свою вину я осознаю», — сказала подозреваемая на видео, распространенном пресс-службой саратовской полиции.

8 января издание «Версия Саратов» опубликовало на своей странице в YouTube видеоролик, на котором запечатлено, как девушка сидит верхом на украшенной лампочками фигуре оленя и зовет кого-то «кататься». Мужской голос за кадром призывает ее слезть с оленя, которого она может сломать. Когда девушка начинает падать вместе с фигурой, то успевает схватиться за фонарный столб.

В середине декабря житель Владивостока, устроивший дрифт вокруг новогодней елки, не справился с управлением и повредил праздничные украшения на сумму 677 тыс. руб.