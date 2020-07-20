В Саратове произошло нападение на следователя по особо важным делам. Как сообщает «Взгляд-Инфо», 20 июля на проходной в здании регионального следственного управления сотруднику ведомства брызнули в лицо кислотой. В итоге его госпитализировали.

Отмечается, что нападение якобы совершила пожилая женщина, которая фигурирует в уголовном деле.

Однако, как сообщает Telegram-канал Baza, в этом виновата пятнадцатилетняя жительница города. Она облила следователя уксусной кислотой. В здание местного СУ СК она пришла на допрос вместе с бабушкой.

Как оказалось, девушка-подросток получила обвинение по статье «Оскорбление представителя власти» после ссоры с полицией. Утверждается, что она тогда якобы была пьяна и неадекватно вела себя на улице.

Нападение произошло, когда следователь зашел в кабинет. Тогда она достала бутылку и брызнула кислотой ему в лицо. Агрессор тут же убежала. Ее пока не нашли.

Теперь ее могут обвинить по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».