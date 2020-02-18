Погода в Санкт-Петербурге ставит рекорд по аномально теплой температуре уже второй день подряд. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова.

Рекорд за сегодняшний день побил предыдущее потепление 95-летней давности и составил около +5,5 градуса. Согласно данным метеорологов, самым теплым днем 18 февраля был в 1925 году. В этот день воздух прогрелся до 4,7 градуса.

По дальнейшим прогнозам, потепление будет продолжаться, а 19 февраля температурный фон может побить рекордную отметку 2003 года, когда столбики термометров демонстрировали около +4,5 градуса.

Напомним, что ранее 17 февраля в Санкт-Петербурге температура воздуха поднялась до +7,4 градуса, опередив показатели 1925 года, когда максимум дня составил +5,2 градуса.

18 февраля 2020 года в Москве стал самым теплым днем зимы с 1949 года. Столбики термометров в утренние часы поднялись до +4,5 градуса. Предыдущий рекорд зафиксирован на отметке 4,4 градуса в 1949 году. Также сообщалось, что на юге Москвы из-за аномальной погоды зацвела верба.