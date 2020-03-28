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В Петербурге умер пациент с коронавирусной инфекцией, находившийся в инфекционной больнице имени Боткина. Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.

Мужчина умер от коронавируса во время самоизоляции

«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», — сказал Беглов.

По его словам, умерший вернулся в город месяц назад, 1 марта. Диагноз ему поставили спустя почти три недели, передает «Фонтанка».

«Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться», — сказал губернатор.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Череповце объявят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения коронавирусной инфекции. О такой мере заявил глава Вологодской области Олег Кувшинников.

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