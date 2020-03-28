Больной коронавирусом в Санкт-Петербурге мужчина скончался от сердечной недостаточности, сообщили в субботу, 28 марта, в комитете по здравоохранению города.

«73-летний петербуржец, вернувшийся 1 марта из Таиланда, был госпитализирован 23 марта с двухсторонней пневмонией. Ему было проведено необходимое лечение и обследование. По причине нарастания дыхательной недостаточности пациента перевели на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия врачей, утром 28 марта он скончался из-за сердечно-сосудистой недостаточности», — передает «Интерфакс».

Отмечается также, что мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

«Ранее у пациента был взят анализ на новый коронавирус Covid-19 и прижизненно получен первый положительный результат. Точная причина смерти будет установлена по результатам паталогоанатомического исследования», — уточнили в комитете.

Ранее в этот же день губернатор Санкт-Петербурга сообщил о смерти жителя города, зараженного коронавирусом. Он скончался в Боткинской больнице.

28 марта правительство Оренбургской области сообщило о смерти местного жителя, зараженного коронавирусом. Позднее власти города подтвердили, что причиной смерти мужчины стал именно COVID-19.

Также оперативный штаб сообщил о пяти смертельных случаях в Москве.

По данным на 28 марта, общее число заболевших в России достигло 1264.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.