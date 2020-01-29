В Санкт-Петербурге в среду прошла церемония прощания с народным артистом России, основателем и главным режиссером государственного музыкально-драматического театра «Буфф» Исааком Штокбантом. Об этом сообщил телеканал «78» 29 января.

Гражданская панихида прошла в театре «Буфф».

На церемонии присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он передал вдове артиста медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945г.г.», отметив заслуги режиссера не только в сфере искусства. «Исаак Романович прожил большую яркую жизнь. В ней было место и подвигу, и театральной славе. Артиллерист, командир взвода, он принадлежал к поколению наших отцов и дедов, которые победили фашизм и отстояли независимость нашей страны», — цитирует телеканал слова Беглова.

О том, что Штокбант умер на 95-м году жизни, стало известно 26 января. Петербургский комитет по культуре назвал уход режиссера невосполнимой утратой для города. В комитете также сообщили, что артиста похоронят на кладбище памяти жертв 9 января.