Температурный рекорд, установленный 45 лет назад, побит в Санкт-Петербурге. Об этом 15 января на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, воздух в городе прогрелся до 5,6 градусов тепла. В 1975 году в этот день температура воздуха была на 0,1 градуса ниже, отметил синоптик.

«Точное значение сегодняшнего достижения мы узнаем после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — сказал он. Как добавил Леус, температура продолжает подниматься. Специалисты не исключают, что может быть побит абсолютный рекорд января, когда столбики термометров показали 8,7 градусов выше ноля.

Причиной аномально теплой погоды в Санкт-Петербурге стал атлантический циклон.

На текущей неделе в Москве сохранится погода, характерная для европейской зимы. Существенных осадков не прогнозируется.

Накануне синоптик Евгений Тишковец рассказал, что весна 2020 года будет теплее, чем положено по климатической норме. Остаток января и февраль по-прежнему будут аномально теплыми.