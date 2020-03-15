Мемориальную доску установили в воскресенье на фасаде дома на Мичуринской улице в Санкт-Петербурге, где жил с 2001 по 2019 год физик, академик Российской академии наук, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 15 марта.

«Открытие мемориальной доски Жоресу Алферову — это золотая страница в истории нашего города и в истории нашей России», — заявил телеканалу присутствовавший на церемонии открытия спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров.

По словам парламентария, Алферов был не просто выдающимся ученым современности, но и выдающимся гражданином России. Открытия физика были важны для страны, а его жизнь стала примером для молодых ученых, «образцом того, как нужно любить свою Родину», отметил Макаров.

Инициатором установки мемориальной доски стал Фонд поддержки образования и науки. По данным телеканала «78», решение установить на доме памятную доску приняли после заседания в петербургском законодательном собрании постоянной комиссии по образованию.

В апреле 2019 года памятник Алферову открыли в Национальном исследовательском Академическом университете РАН в Санкт-Петербурге. Бронзовый ростовой памятник изготовили еще при жизни академика в мастерской Зураба Церетели. Университет основал сам Алферов в 2002 году и до конца жизни работал ректором вуза.

Ученый умер в ночь на 2 марта того же года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он был единственным проживавшим в России нобелевским лауреатом по физике. Его наградили в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.