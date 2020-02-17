Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга проводится полицейская проверка по факту исчезновения 8-летней девочки, которая утром 17 февраля ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что сотрудники районной полиции устанавливают местонахождение девочки, которая в 10 утра в понедельник ушла из дома по адресу: Южное шоссе, дом 51, корпус 3 и не вернулась.

Было установлено, что ребенок покинул квартиру из-за ссоры с родителями. Факт выхода девочки из дома был подтвержден съемкой камеры видеонаблюдения. Родители обратились в полицию и к волонтерам через пару часов после того, как не удалось установить ее точное местонахождение.

На официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» была размещена информация с описанием внешнего вида и данных о девочке. В настоящее время организована спасательная операция по поиску пропавшей.

Представитель МВД сообщил, что ранее девочка не уходила из дома самостоятельно.

14 февраля в Костроме правоохранительные органы начали поиск 13-летнего подростка, который ушел в школу и не вернулся. Его отца привлекали к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка»).