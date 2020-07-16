Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) ВМС США в Сан-Диего потушили спустя четыре дня, заявил в четверг журналистам представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

«Сейчас, в конце концов, я могу сказать, что мы потушили огонь», — сказал Собек на пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях ВС США.

Возгорание USS Bonhomme Richard произошло в 8.30 воскресенья (18.30 мск). Корабль находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек, а на борту на момент возгорания были около 160 моряков. В ходе тушения от дыма и высокой температуры легко пострадали почти 60 пожарных и моряков.

Как ранее заявил Собек, инцидент не повлиял на боеготовность флота.