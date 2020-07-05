В соцсетях пассажиры обсуждают туристку, которая придумала оригинальный способ сократить социальные контакты на борту самолета, сообщает Express.

Изображение было опубликовано в Twitter, а потом в инстаграме.

На фотографии можно увидеть туристку, которая сидит в экономклассе самолета.

Пассажирка в маске, что является обязательным в большинстве авиакомпаний после пандемии, но путешественница решила усовершенствовать защиту.

Она сидит в чем-то, что выглядит как переносная теплица или маленькая прозрачная палатка.

View this post on Instagram Omggg I love her! ✈️😘 Such a travel mood 🙌🏼😂💁🏽‍♀️Stay safe out there, guys! ✈️🙏🏼 —Swipe ▶️ • • • #passengershaming #mood #instagramaviation #comeflywithme #airlinelife #airplaneetiquette #frequentflyer #crewlife #plane #aviation #cabincrew #avgeek #cabincrewlife #flightattendant #flightattendantlife #stewardess #flightattendantproblems #travel #flightattendants #instapassport #aviationgeek #FAlife #airtravel #travelgram #traveltips #pilotlife #frequentflier #covidtravel #covid19 #coronavirus A post shared by Passenger Shaming (@passengershaming) on Jul 1, 2020 at 6:36am PDT

Некоторые попутчики были озадачены, другие аплодировали ее изобретательности и даже задались вопросом, стоит ли такой метод применять на других рейсах.

Некоторые пользователи соцсетей сообщили, что рассматривают возможность использования такой «шатровой конструкции» в повседневной жизни.