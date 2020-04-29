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В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.

«С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение было принято по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее масочный режим ввели в Калужской области.

Согласно информации на 29 апреля, в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них в Самарской области — 327.

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