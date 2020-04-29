Власти Самарской области вводят с 1 мая обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим. Это решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора», — приводит «РИА Новости» сообщение оперштаба.

Жители региона будут обязаны надевать маску при выходе из дома, носить ее на улице, в общественных местах и транспорте. Выявлением нарушителей будут заниматься сотрудники полиции и Росгвардии.

Об аналогичных мерах 29 апреля объявили в Приморье и Калужской области, пишет «Газета.ру».

С начала пандемии в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции, 972 пациента скончались.

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