Итоги дня. Число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось, и у нас плюс 26 новых за сутки, выздоровели 24 человека, а всего за время пандемии в регионе 141 случай заражения. Добавились новые муниципалитеты, где есть инфицированные, – г. о. Октябрьск, Камышлинский и Клявлинский районы. К сожалению, в области первый летальный случай. Ждём дополнительного заключения врачей, чтобы это отразилось в официальной статистике. Скончался мужчина 74-х лет, у которого были онкологическое заболевание и сахарный диабет. Соболезнования родным. ⠀ Как и обещал, работаю над тем, чтобы вернуть наших туристов из-за границы домой. Переговорил с федеральным правительством, и в ближайшие дни в Самаре ожидаем два рейса: один из Таиланда и один из Индонезии. Всех прилетевших в обязательном порядке разместим в обсерваторах на двухнедельный карантин. Вас в очередной раз прошу соблюдать требования самоизоляции и оставаться дома.