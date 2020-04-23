Все новости на карте

Первый пациент с коронавирусом умер в Самарской области, у 74-летнего мужчины были онкологическое заболевание и сахарный диабет, сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Азаров.

«К сожалению, в области первый летальный случай. Ждем дополнительного заключения врачей, чтобы это отразилось в официальной статистике. Скончался мужчина 74 лет, у которого были онкологическое заболевание и сахарный диабет. Соболезнования родным», — написал Азаров на своей странице в Instagram.

View this post on Instagram Итоги дня. Число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось, и у нас плюс 26 новых за сутки, выздоровели 24 человека, а всего за время пандемии в регионе 141 случай заражения. Добавились новые муниципалитеты, где есть инфицированные, – г. о. Октябрьск, Камышлинский и Клявлинский районы. К сожалению, в области первый летальный случай. Ждём дополнительного заключения врачей, чтобы это отразилось в официальной статистике. Скончался мужчина 74-х лет, у которого были онкологическое заболевание и сахарный диабет. Соболезнования родным. ⠀ Как и обещал, работаю над тем, чтобы вернуть наших туристов из-за границы домой. Переговорил с федеральным правительством, и в ближайшие дни в Самаре ожидаем два рейса: один из Таиланда и один из Индонезии. Всех прилетевших в обязательном порядке разместим в обсерваторах на двухнедельный карантин. Вас в очередной раз прошу соблюдать требования самоизоляции и оставаться дома. A post shared by Дмитрий Азаров (@azarov.life) on Apr 23, 2020 at 11:15am PDT

В Самарской области подтвержден 141 случай заражения COVID-19, из них 22 человека выздоровели.

Рамблер

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Видео дня. Ивлеева нарисовала картину голой грудью в эфире с Тимати