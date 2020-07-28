Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Сальвадоре превысило 15 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

В общей сложности коронавирусом в Сальвадоре заразились 15 035 человек. Скончались 408 пациентов с подтвержденным COVID-19. Излечились с начала эпидемии 7 793 заболевших. В общей сложности в стране были проведены 229 186 тестов на COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.