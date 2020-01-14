Заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Дмитрий Пегов в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству предложил двукратно увеличить штрафы за курение на вокзалах и в поездах в неустановленных местах. Об этом 14 января сообщил ТАСС.

«Предлагается внести соответствующие изменения в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно двукратно усилить административную ответственность, прежде всего, за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение запрета на курение табака», — сказал он.

По словам Пегова, такие меры поспособствуют повышению уровня безопасности пассажиров. На данный момент штрафы составляют от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Запрет на курение в общественных местах в России ввели в 2013 году. Он распространяется на курение в учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в вокзалы, аэропорты. В ноябре 2017 года в Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты. 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание мест для курения на территории воздушных гаваней.

В декабре зоны для курения предложили создать в поездах дальнего следования.