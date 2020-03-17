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Поезда между Россией и Белоруссией продолжат курсирование по графику, однако пересечь границу в сторону РФ на них смогут только россияне, рассказали в РЖД.

Ранее сообщалось, что с 18 марта из-за пандемии коронавируса временно ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии. Россияне беспрепятственно могут вернуться в страну.

Все поезда дальнего следования в сообщении с Республикой Беларусь продолжат курсирование согласно действующему графику, — сообщили ТАСС в РЖД.

Отмечается, что возврат денежных средств за неиспользованные проездные документы на поезда, пересекающие белорусско-российскую границу, будет производиться без взимания дополнительных плат и сборов. Это можно сделать в железнодорожных кассах, где они приобретались, на территории обеих стран.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Белоруссия не станет закрывать границы с соседними странами, в том числе с РФ.

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