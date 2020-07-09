Пять домов повреждены и две дороги полностью размыты из-за прорыва дамбы в подмосковной Рузе, сейчас там продолжаются аварийно-спасательные работы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее пресс-служба администрации Рузы рассказала, что из-за прорыва городской дамбы с места происшествия эвакуировали более 50 человек, из которых семеро детей.

«Из-за большого потока воды в реке Городянка произошел очень серьезный ее подъем, и водопропускные трубы не выдержали. Органы местного самоуправления, видя эту проблему, вовремя сориентировались и всех жителей, которые проживают вдоль реки, моментально выселили и аккуратно открыли сток, чтобы она начала уходить. Она действительно стала уходить, но параллельно с этим пострадало 5 домов. Пострадало также 4 дороги, 2 из них полностью размыло», — сказал Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, который по поручению Андрея Воробьева выехал на место происшествия.

В настоящий момент на месте ведутся аварийно-восстановительные работы, в течение двух суток основная дорога будет восстановлена, а на муниципальную дорогу потребуется около трех-четырех дней. Везде есть объездные пути, которыми уже сегодня могут пользоваться жители, рассказал Тресков.

«Мы не оставим жителей в беде. Сейчас всех переселили, предоставили место для проживания, обеспечили питанием. Параллельно проводим анализ того, что случилось, какие были понесены потери, и затем будем искать варианты, как решить проблему с возмещением имущественного вреда», — подчеркнул Тресков.

По данным ведомства, в муниципалитете объявлен режим чрезвычайной ситуации, подтопленными оказались около 60 приусадебных участков и частных домов, отключена подача газа и электричества. Работают все спасательные службы — около 60 человек и 20 единиц техники, дежурят ОВД, МЧС, ГИБДД, развернуты два штаба.