Министерство финансов предложило создать более привлекательный налоговый режим в «русских офшорах», чем тот, который сформировался на Кипре после пересмотра соглашения.

Об этом заявил замглавы ведомства, передает РИА «Новости».

Напомним, первой страной, согласившейся повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией стал Кипр. 8 сентября главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.