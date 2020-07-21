Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 994, до 39133, всего с начала пандемии умерли 2074 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 38139 случаях заражения, 2038 из которых стали летальными.

«На сегодня в Румынии подтверждено 39133 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2074 человека, зараженных коронавирусом», — говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что почти 25,6 тысячи пациентов были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.