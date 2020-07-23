Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1112, до 41 275, всего с начала пандемии умерли 2126 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 40 163 случаях заражения, 2101 из которых стал летальным.

«На сегодня в Румынии подтверждено 41 275 случаях заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2126 человек, зараженных коронавирусом», — говорится в сообщении телеканала.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.