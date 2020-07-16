Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 777, до 35 003, всего с начала пандемии умер 1 971 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 34 226 случаях заражения, 1952 из которых стали летальными.

«На сегодня в Румынии подтверждено 35 003 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1971 человек, зараженный коронавирусом», — говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 24,3 тысячи пациентов были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.