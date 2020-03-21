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Второй случай заражения коронавирусом в Рязани выявлен у жены ранее заболевшего мужчины, сообщает правительство региона.

О первом случае заражения коронавирусом жителя Рязанской области стало известно в четверг. Сообщалось, что первый случай заболевания диагностирован у жителя региона, вернувшегося из Франции.

«По информации оперативной рабочей группы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, выявлен второй случай заражения коронавирусом. Им оказалась супруга зараженного ранее рязанца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все контакты зараженных лиц установлены и изолированы. Состояние пациентов удовлетворительное. Все мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществлены.

В настоящее время медицинское наблюдение осуществляется в отношении 540 человек, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершено медицинское наблюдение у 77 человек, все обследованы и здоровы, говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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