Заморозки до –4 градусов ожидаются в ряде российских регионов с 6 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заток холодного воздуха приведет к тому, что и в Волгоградской, и Астраханской областях вполне вероятны заморозки. Это касается и Ставрополья, и востока Краснодарского края, и Ростовской области», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что причиной резкого похолодания станет антициклон, на периферии которого окажутся эти регионы. Именно там и будет происходить перемещение холодных масс.

При этом он добавил, что к 9 апреля жители этих территорий могут вновь ожидать тепла.

5 апреля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ближайшие две недели жителей Москвы ожидает погодная чехарда, то есть чередование теплой и холодной погоды. По его словам, апрель будет чрезвычайно противоречивый: то обманчивое тепло, то снег, то холод, то арктика, то опять атлантика.