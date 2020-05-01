Фрагменты мозаики с изображением первых лиц государства для патриаршего собора в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке переделываются в мастерской-изготовителе. Изображения первых лиц государства с нее будут убраны, сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

По его словам, решение о замене спорных фрагментов мозаики принято. «Мозаики с Владимиром Путиным не было в храме. В той мастерской, где она изготавливалась, ее сейчас переделывают», — цитирует епископа в пятницу, 1 мая, ТАСС.

Председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин, который также возглавляет художественный совет по строительству главного храма Вооруженных сил России, уточнил, что элементы мозаики, которые не войдут в композицию для храма, будут сохранены.

«Мозаика сохранена для музея и истории. В храме, в память исторического события — бескровного возвращения Крыма России, будет изображение крестного хода с Корсунской иконой Божией Матери», — объяснил протоиерей.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу.

24 апреля представитель Кремля переадресовал Минобороны вопрос журналистов об отношении президента к наличию его изображения на стене храма.