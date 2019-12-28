Христианские браки должны заключаться преимущественно по любви и для рождения детей, но не только из-за взаимного физического влечения. Такое заявление сделал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу, 28 декабря.

Митрополит объяснил, что христианский брак основан не только на чувстве влюбленности. «Христианский брак — это союз между мужчиной и женщиной, который заключен, конечно же, по взаимному согласию, который открыт к рождению детей, причем такого количества детей, которое благословит Бог, а не того, которое спланируют родители, и это брак, основанный на христианской вере, на преданности и верности супругов друг другу», — рассказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». Его слова приводит «Интерфакс».

По мнению Илариона, если брак заключен исключительно в силу взаимного влечения жениха и невесты, то это физическое, физиологическое влечение, которое может со временем пройти. Митрополит добавил, что в союзе двух людей возникнут проблемы, если помимо этого их больше ничего не связывало.

В начале декабря Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о недопустимости насилия в семье, но в то же время он не поддержал и вмешательство в дела семьи извне в любом виде.