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Православные верующие дома в условиях карантина из-за коронавируса могут самостоятельно не освятить, а благословить куличи, яйца, пасхи и всю пасхальную трапезу — освящать могут только священники, уточнили в Московской патриархии.

«Речь идёт о благословении пасхальной трапезы … Заменить благословение священника мирянин, понятное дело, не может, но благословить свою трапезу, то есть помолиться перед ней, перекрестить еду — общая практика для благочестивых мирян. А здесь предлагается это сделать особым пасхальным порядком», — написал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

По его словам, именно слово "благословение", а не "освящение" употребляется и в названиях соответствующих молитв из священнического требника.

«Да, в одной из них употребляется глагол «освятить», но мы просим о том, чтобы Господь освятил … а не священник или мирянин. Впрочем, действительно, употребление термина «освящение» вошло в обычай, причем давно (в 19 веке уже точно)», — признал епископ.

Как уточнили в патриархии, благословение можно совершить следующим образом: перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав", затем окропить пищу святой водой, "если она есть", со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

Главный христианский праздник Воскресение Христово — Пасха отмечается в этом году 19 апреля.

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