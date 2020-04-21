Председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон выразил свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея Александра Агейкина.

По словам епископа, Агейкина многие знали и любили, он всегда был готов помочь и поддержать.

«Я знаю, что его кончина очень огорчила Святейшего Патриарха, священнослужителей и мирян Русской Церкви. Выражаю соболезнования его матушке, его родным и близким, его сослужителям. Да упокоит его Господь в селениях праведных. Вечная память», — приводятся его слова на сайте отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) во вторник, 21 апреля.

Он отметил, что кончина на Пасху всегда воспринималась как знак того, что человек «угодил Богу».

О смерти Агейкина ранее во вторник сообщили в рабочей группе при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Священнослужитель умер в возрасте 48 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Агейкин родился в Подмосковье. В 1994 году окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета. 7 апреля 1996 года рукоположен в сан дьякона и назначен в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине в Москве.

Настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове он стал 24 марта 2013 года.

В декабре 2016 года был назначен председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. В сентябре 2017 года стал замруководителя административного секретариата Московской патриархии.