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Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе прокомментировал поездку патриарха Кирилла по Москве с иконой Божией Матери «Умиление» на фоне введения Мосгордумой новых правил передвижения на автотранспорте.

«Я считаю, что правила нахождения в машинах в настоящий момент не слишком определённые, и чёткого понимания, как эти правила должны действовать, а тем более практики их применения, сейчас ещё нет. Поэтому мне кажется совершенно неуместным пытаться рассматривать эту ситуацию в таком контексте», — заявил он изданию «Подъем».

Патриарх начал объезд столицы с иконой

Ранее, как сообщал «Рамблер», спикер Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что передвигаться по городу на личном автотранспорте в условиях самоизоляции можно только по одному.

Исключением являются семейные поездки, при условии, что члены семьи самоизолированы в одной квартире или доме. Позднее патриарх Кирилл начал объезд города с иконой Божией Матери «Умиление» для защиты столицы от коронавируса.

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