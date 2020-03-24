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В Московском патриархате считают неуместной иронию на тему коронавируса от известного московского проповедника, протоиерея Андрея Ткачева, который начал проповедь в респираторе.

В воскресенье настоятель храма Василия Великого в Одинцовском районе Подмосковья, протоиерей Андрей Ткачев, регулярно выступающий в православных СМИ, вышел на проповедь в конце литургии из алтаря в респираторе, чем вызвал смех в храме. Перекрестившись и начав проповедь, священник снял индивидуальное средство защиты, после чего продолжил обращение к прихожанам. В частности, он посоветовал «выключить телевизор», и тогда, по его словам, «никакого коронавируса не будет». Видео выложили в социальных сетях, оно получило общественный резонанс.

"И на сей счет есть желающие поиронизировать. Один батюшка перед произнесением проповеди надел нечто похожее на противогаз, чтобы рассмешить прихожан и продемонстрировать несерьезность тех, кто боится заразиться", — заявил РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Многим сейчас не до смеха, например, в Италии, Испании, Франции, Германии», — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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